sexta-feira, 6/02/2026

Brasil já está vendendo carro voador para o Japão

ANELISE PEREIRA
Os carros voadores já são uma realidade, e a Eve Air Mobility, tem colocado o nome do Brasil em um patamar altissimo no quesito exportação desse novo modelo de transporte. A subsidiária da Embraer acabou de anunciar a venda de duas unidades do modelo de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) para a empresa japonesa AirX, operadora de transporte aéreo que hoje utiliza helicópteros em suas operações, demonstrando o respeito e a confiança que o mercado internacional tem em relação a empresa brasileira.

As aeronaves deverão operar inicialmente nas cidades de Tóquio e Osaka, voltados principalmente para rotas turísticas e o acordo prevê a possibilidade de ampliação da encomenda, com opção de compra de até 50 veículos. A entrega dos modelos está prevista para 2029. Essa é a primeira venda da Eve para a região Ásia-Pacífico. Em comunicado, o fundador e CEO da AirX, Kiwamu Tezuka, destacou a relevância da parceria em “levar o transporte aéreo da próxima geração” ao Japão. No Brasil, a nova modalidade de transporte ainda necessita de regulamentação para a certificação e operação comercial no Brasil.

