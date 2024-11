Brasil expande negociações para exportação de carne bovina à Turquia

O Brasil deu mais um passo importante para ampliar sua presença no mercado turco, buscando viabilizar a exportação de carne bovina. Durante missão oficial em Ancara, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) se reuniu com autoridades locais para destacar a qualidade e segurança da produção nacional. Além de atender aos requisitos do sistema halal.

A Turquia, que é um dos poucos mercados globais ainda fechados à carne brasileira, tem demonstrado crescente demanda por alimentos, o que abre oportunidades para o setor agropecuário brasileiro.

Liderada pelo secretário-adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Julio Ramos, a missão também abordou a ampliação das exportações de outros produtos agrícolas e a retirada das restrições à carne de aves do Rio Grande do Sul. Com o apoio da Embaixada do Brasil e da ApexBrasil, o governo busca fortalecer as relações comerciais e ampliar os fluxos de exportação, especialmente com a previsão de abertura de um posto de adidância agrícola em Ancara até o final do ano.

Em 2024, o Brasil já comercializou cerca de R$ 2,6 bilhões com a Turquia, que é o sétimo maior destino das exportações agrícolas brasileiras. Além da carne bovina, o Brasil expandiu suas exportações para o país em áreas como gelatina, colágeno e produtos de origem animal.