Brasil e Nigéria reforçam laços com novos acordos bilaterais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta segunda-feira (25), o presidente nigeriano Bola Tinubu para uma visita de Estado no Palácio do Planalto. Na ocasião, os dois líderes firmaram cinco novos acordos bilaterais que marcam a retomada da cooperação entre Brasil e Nigéria após uma década de distanciamento.

Entre os acordos assinados estão o início de voos diretos entre São Paulo e Lagos, memorandos sobre ciência e tecnologia, cooperação diplomática, segurança e parceria entre bancos de desenvolvimento. Lula destacou a importância do livre comércio e reafirmou o compromisso brasileiro com o desenvolvimento do continente africano. “Temos uma dívida histórica com a África, que precisa ser paga com solidariedade e transferência de tecnologia”, afirmou.

Tinubu, por sua vez, destacou o interesse da Nigéria em parcerias nos setores de energia e medicamentos genéricos, e elogiou a capacidade tecnológica do Brasil. A reunião também abordou o combate ao crime organizado e ao tráfico internacional de drogas.

A Nigéria é o quarto maior parceiro comercial do Brasil na África. As iniciativas visam fortalecer o intercâmbio econômico, científico e cultural entre as duas nações.