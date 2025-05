Brasil atropela Omã com goleada histórica na Copa de Areia

Já classificado para as quartas de final, o Brasil não teve piedade e goleou Omã por 11 a 1 nesta terça-feira (6), na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol de Areia, disputada em Vitória, Seychelles. Com o resultado, a Seleção encerra a fase com 100% de aproveitamento, nove pontos e liderança isolada do grupo D.

Os gols brasileiros foram marcados por Catarino (3), Brendo (2), Benjamin Jr. (2), Edson Hulk, Rodrigo, Thanger e Mauricinho. Sami Al Bulushi fez o único de Omã. O destaque ficou para o golaço de bicicleta de Rodrigo logo no início da partida.

O Brasil começou arrasador e marcou três vezes nos primeiros quatro minutos. Com amplo domínio da posse de bola e muito volume ofensivo, os brasileiros construíram a maior goleada do torneio até agora.

A seleção asiática pouco ameaçou e ainda teve um jogador expulso no terceiro período, facilitando ainda mais para os brasileiros, que marcaram com facilidade até os segundos finais da partida.

Classificado, o Brasil enfrentará a Espanha nas quartas de final nesta quinta-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), em busca do seu sétimo título mundial.