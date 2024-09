Botafogo pode perder mandos de Jogo no Brasileiro devido a Shows no Nilton Santos

O Botafogo enfrenta um desafio logístico na reta final do Campeonato Brasileiro, com dois jogos potencialmente afetados por shows programados no Estádio Nilton Santos. O jogo contra o Criciúma, agendado para 20 de outubro, coincide com um dos shows de Bruno Mars, enquanto a partida contra o Vitória, prevista para 24 de novembro, pode ser impactada por um show da banda Forfun no dia anterior.

A CBF não divulgou a tabela completa, mas o clube está avaliando alternativas para os locais dos jogos. Em outubro, a equipe conseguiu realizar uma operação bem-sucedida durante o show de Roger Waters, com uma desmontagem rápida da estrutura em apenas oito horas, permitindo a realização da partida contra o Cuiabá. Esse tipo de operação exigirá planejamento cuidadoso novamente, com a colaboração das produtoras e do clube para minimizar os impactos.

O Botafogo agora precisa encontrar soluções que viabilizem a realização desses jogos, garantindo a experiência dos torcedores e respeitando a agenda dos shows.