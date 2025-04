Bolsonaro lidera intenções de voto para 2026, diz pesquisa

Apesar de ser considerado inelegível até 2030 por decisão do TSE, Jair Bolsonaro (PL) segue na liderança das intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026, com 41%, de acordo com pesquisa Gerp divulgada hoje. O presidente Lula (PT), por sua vez, aparece em segundo lugar com 26%. A pesquisa, realizada entre 22 e 27 de março com 2.000 entrevistados, aponta também outros nomes com relevância, como Ciro Gomes (PDT), que alcança 5%.

O levantamento apresenta diferentes cenários e, em todos, Bolsonaro se mantém à frente. No entanto, quando o ex-presidente não é considerado, o cenário se altera com a ascensão de outros candidatos, como Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Eduardo Bolsonaro (PL).

A avaliação do governo Lula, por sua vez, continua em queda, com apenas 31% de aprovação e 61% de reprovação. A margem de erro da pesquisa é de 2,24 pontos percentuais.