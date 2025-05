BELA VISTA: Prefeitura convida população para Audiência Pública da LDO 2026

A Prefeitura Municipal de Bela Vista convida todos os cidadãos e cidadãs para participarem da Audiência Pública que discutirá a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2026.

O evento será realizado na próxima terça-feira, 08 de abril de 2025, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Coronel Dias, 594, Centro.

Durante a audiência, o prefeito Gabriel Boccia fará a apresentação do projeto da LDO e estará aberto para ouvir sugestões e demandas da população. Esse é um momento fundamental para que todos possam contribuir com o planejamento do futuro da nossa cidade.

A LDO orienta a elaboração do orçamento municipal e define as metas e prioridades da administração pública para o próximo ano. Por isso, a participação popular é essencial para garantir uma gestão mais transparente, responsável e alinhada com as necessidades da comunidade.

Contamos com a sua presença! Juntos, vamos construir uma Bela Vista ainda melhor.

Serviço:

Audiência Pública da LDO 2026

Data: 08 de abril de 2025 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Plenário da Câmara Municipal – Rua Coronel Dias, 594, Centro