Banda do Buteco Toca por Ele: Uma noite para Louis Stanley

Neste sábado, 15 de novembro, o Buteco do Miau recebe uma noite que promete ser tão intensa quanto afetuosa: a Banda do Buteco — formada por Evanildo Chamorro (guitarra), Douglas Esteves (bateria) e Mark (vocal), com participação especial de Luis Carlos Maninho (Cabeça de Bagre) — volta ao palco para prestar homenagem a Luiz Cláudio Cordeiro, o Louis Stanley, um dos músicos mais emblemáticos da cena roqueira sul-mato-grossense. O encontro começa às 21h, com ingressos a R$ 15, em uma apresentação que celebra o legado musical e humano de Louis, ex-baixista e um dos fundadores da Banda do Buteco.

Para quem dividiu palco com Louis, esta noite tem um significado profundo. “Luiz era um pilar fundamental da banda. O som dele dava segurança pra gente tocar. Sábado será uma noite incrível e, ao mesmo tempo, difícil”, afirma o baterista Douglas Esteves.

O guitarrista Evanildo Chamorro reforça a emoção que deve marcar cada música. “Nosso palco estará carregado pela presença do nosso grande amigo. Ele estará em cada acorde”.

O artista que viveu o rock a mil

Vocalista, baixista, guitarrista, luthier, diretor musical e mestre do som, Louis Stanley marcou gerações com sua entrega e perfeccionismo. Passou por bandas como Adrenalina, Tee Cee, Liers, Rivers, A Curva e A Pedrada, sempre com a intensidade de quem viveu o rock sem concessões.

No Buteco do Miau, era presença constante: cuidava do palco, orientava músicos, afinava instrumentos e mantinha viva a chama do rock e do blues na capital. Amigos e colegas o lembram como um artista generoso, apaixonado e sempre disposto a incentivar quem cruzava seu caminho.

Sua partida no último dia 3, aos 61 anos, deixou uma lacuna profunda — mas sua música, suas histórias e sua energia permanecem vivas na memória afetiva da cena musical de Campo Grande.

Serviço – Homenagem a Louis Stanley

A Banda do Buteco Toca por Ele – Tributo a Louis Stanley

📍 Buteco do Miau – Campo Grande

📅 Sábado, 15 de novembro

⏰ A partir das 21h

🎸 Atração: Banda do Buteco

👤 Participação especial: Luis Carlos Maninho no baixo

💰 Ingresso: R$ 15