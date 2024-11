Aviões da FAB colidem em voo de instrução em SP

Na manhã desta sexta-feira (1º), duas aeronaves T-27 Tucano da FAB colidiram durante um voo de treinamento em Pirassununga/SP. A FAB confirmou que uma das aeronaves conseguiu pousar sem incidentes, enquanto a outra foi direcionada para uma área desabitada, ao lado de uma estrada. O piloto da segunda aeronave se ejetou com sucesso e foi resgatado em seguida.

A investigação do acidente ficará a cargo do CENIPA, que buscará identificar as causas do incidente e medidas para prevenir ocorrências futuras.