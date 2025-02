Avião cai na Barra Funda e deixa dois mortos

Na manhã desta sexta-feira, 7, um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Os Bombeiros informaram que o acidente resultou em duas mortes, dos ocupantes da aeronave, e dois feridos leves, uma idosa que estava em um ônibus e um motociclista. O impacto causou um incêndio que se espalhou sobre veículos na via, incluindo o ônibus.

O avião, que havia decolado do Aeroporto Campo de Marte por volta das 7h15, tentou um pouso forçado, mas caiu poucos minutos depois. O local foi rapidamente isolado, e uma cortina de fumaça era visível até da Marginal Pinheiros. Investigadores do Cenipa foram acionados para apurar as causas do acidente. A avenida segue interditada.