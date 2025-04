Audiência marcada para mulher acusada de matar marido a facadas

Está marcada para o dia 19 de maio, às 15h30, a primeira audiência de instrução e julgamento da mulher de 46 anos acusada de matar o próprio marido, Adailton Cabreira Santana(29). O crime ocorreu em 8 de março, na residência do casal, localizada no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a acusada teria desferido um golpe de faca no pescoço da vítima, que morreu no local. Consta na denúncia que o casal mantinha um relacionamento conturbado, com histórico de agressões mútuas, e que no dia do crime ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas.

A ré responde por homicídio simples na 2ª Vara do Tribunal do Júri. Sua defesa tenta revogar a prisão preventiva, argumentando que não há fundamentação legal para mantê-la presa e apontando contradições nos depoimentos colhidos.

Entre os relatos apresentados, está o de uma testemunha que teria ouvido uma discussão pela manhã, mas não presenciou o crime. A defesa também questiona a credibilidade de outras declarações, incluindo a de uma prima da acusada que não compareceu à delegacia.

A audiência será decisiva para o andamento do processo.