Ataques de Israel no Líbano fecham hospitais

O conflito entre Israel e o Líbano se intensificou ainda mais com ataques que abalaram o sul do Líbano nesta sexta-feira (4). Os bombardeios atingiram áreas próximas a um hospital na cidade de Marjayoun, gerando preocupação sobre a segurança dos civis, especialmente àqueles em busca de assistência médica. Segundo informações da equipe do hospital, o lugar foi evacuado a tempo, sem registro de feridos entre os profissionais de saúde.

Ainda hoje, outros ataques de Israel fecharam a principal passagem de fronteira entre o Líbano e a Síria. A medida foi adotada por Israel após um ataque noturno em Beirute, alegando ser uma ação direcionada a um potencial novo líder do Hezbollah.

Os conflitos de Israel no Líbano pioram a crise humanitária

Os impactos dos contínuos ataques evidenciam uma crescente crise humanitária. A situação no Líbano piora à medida que os ataques israelenses destroem infraestruturas e forçam milhares de pessoas a deixar suas casas. Abrigos coletivos, disponíveis em todo o país, rapidamente ficam sobrecarregados. Hoje, quase 900 desses locais de refúgio não têm mais espaço disponível, conforme informações da ONU.

Rula Amin, da agência de refugiados da ONU, informou em coletiva de imprensa que pessoas estão sendo obrigadas a dormir em ruas ou parques por falta de alternativa. Para ajudar nessas circunstâncias críticas, há um esforço conjunto com autoridades locais e hotéis começando a abrir suas portas para abrigar desabrigados temporariamente.



fonte: midiamax