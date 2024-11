As Dez Mais

Segunda, 18 de novembro de 2024.

Hoje é Dia do Conselheiro Tutelar.

Manchetes dos jornais diários da Capital:

CORREIO DO ESTADO – “Bolívia vive crise em meio ao contrabando de combustível”; O ESTADO: Parquímetro: nova concessão permitirá arrecadação de R$ 6 mi por mês”

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Nunca se deve lutar com porcos porque vocês dois vão se sujar, mas os porcos gostam disso”.

AS ‘DEZ’ MAISA!

1ª)

Final de semana de trânsito violento, motoristas desatenciosos, mortes desnecessárias, motociclistas internados ou mortos, bruxas soltas pelas rodovias. Isso já está ficando comum nas cidades e rodovias.

2ª)

Em Bela Vista, na fronteira, um velho avião utilizado para fazer propaganda de um circo, sofreu uma pane e fez aterrisagem forçada caindo numa ‘quiçaça’. Ninguém saiu ferido.

3ª)

Se recupera na Santa Casa menina de 4 anos atacada por um pittibull do seu vizinho. Uma cena dantesca. Mais um caso de falta de cuidado com animal violento.

4ª)

Motorista de Santa Catarina achou tão linda a paisagem da ponte que liga MS a SP ou vice-versa, que se distraiu filmando e engavetou na traseira de uma carreta, morrendo no local.

5ª)

Joe Bidem visitou o Brasil chegando por Manaus onde fez sobrevoo na floresta Amazônica e de Manaus foi ao Rio de Janeiro. A estrutura usada pelo presidente dos Estados Unidos é de deixar qualquer um de queixo caído.

6ª)

Contrabando de combustível na Bolívia está destruindo o mercado na fronteira. No Brasil vendem o produto boliviano a preço de nada, em compensação o consumidor da Bolívia está sem combustível para o próprio uso.

7ª)

Na verdade, o que poucos sabem, é que o petróleo da Bolívia só dá gasolina e não dá diesel na refinação e aquele país ‘troca’ gasolina pelo nosso diesel. Como dizia a Tia Laura: Lá tá um ‘sarapaté’ de rosca.

8ª)

O deputado federal Vander Loubet, do PT, fez um balanço ‘positivo’ do desempenho do partido na eleição passada. A pergunta que todo mundo tá fazendo: “Positivo em quê?”

9ª)

Mais uma criança morreu engasgada, desta vez em Jardim. Ela foi sepultada ontem. Tinham que obrigar às mamães à fazer curso para aprender cuidar de criança porque ‘como está’ a “coisa” tá feia.

10ª)

Mais uma vez os campo-grandenses na mira dos ‘malditos’ parquímetros. Continua a mesma coisa: Sem saber quanto vai arrecadar e a “quem” vai beneficiar. Isso é uma ladroagem.

Chicotadas do dia!

Edição de BOCA DO POVO de ontem valendo “ouro” na praça. Fala do tempo em que uma gangue “inventou” a malfadada operação “Farra da Publicidade” que acusou todo mundo de ladrão, não provou nada e deixou os acusadores no ‘colo do saci’ no mais famoso: “Tudo o que sobe desce, tudo que é quente esfria, tudo o que manda sempre encontra os remetentes na volta”. Esses ‘doutores de lei’ merecem as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Laurete Boschetti; Luciana Garcia Gabas Coelho; Ricardo José Santullo; Nelson Lopes; Bruno Marini; Stocker Macintire; Sônioa Garib; Roberto Mira; Nilson Feitosa; Kalil Abrão Filho; Krishinna Félix Cavana e Dra. Ilza Scapulatempo.

CARNET SOCIAL – A página elegante da cidade.

Nossos bons amigos: Carlos Augusto Borges, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o Carlão; Jean Ferreira, vereador eleito do PT em Campo Grande; Advogados: Herbert Assunção, Fádio Trad, Ernesto Borges e Oclécio Assunção; Dra. Silene Anache Borges: implantodontista; prefeitos do interior: Dr. Sérgio Barbosa (Amambai), Erlon Daleluz (7 Quedas) e Dr, Lidio Ledesma (Iguatemi): Deputados: Lidio Lopes, deputada Mara Caseiro e Lia Nogueira.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.