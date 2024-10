Quinta, 24 de outubro de 2024.

Hoje é o Dia da ONU.

Manchetes dos jornais diários de Campo Grande: CORREDIO DO ESTADO: “Segundo turno tem disputa acirrada entre Adriane e Rose”. O ESTADO: “Adriane Lopes assegura que 13º está garantido e desfaz polêmica”.

Este programa será ouvido por gente que sabe que: “A verdade nunca escapa. Se ela não aparece no que é dito, transborda no que é feito”.

Em nome do Laticínios SERRA DOURADA: O leite da fazenda para a sua família e BDM-O seu dinheiro digital está no ar:

AS ‘DEZ’ MAIS!

1ª)

A bomba da MÁFIA DO LEITE explodiu ontem em Campo Grande colocando ‘na parede’ as ‘mães atípicas’ que pegavam leite de graça na SESAU e vendiam pela metade do preço.

2ª)

Esse escândalo desnudou uma máfia que dava a rasteira na prefeitura e foi provado com farta documentação. A lata que custa 152 reais era vendida pela metade do preço. Teve uma que oferecia a 70 reais a lata. Uma pouca-vergonha.

3ª)

Sicredi inaugura hoje o Escritório de Investimentos em Campo Grande com palestra de Samy Dana (economista e professor) às 19 horas no Gran Murano Buffet. Obrigado pelo convite.

4ª)

A vereadora Luíza Ribeiro do PT ficou revoltadíssima com os sites que descobriram e denunciaram a “Máfia do Leite” e isso não é difícil de compreender: uma das mães seria funcionária dela.

5ª)

Ontem em poucas horas três graves acidentes de trânsito em nossa Capital. A ‘bruxa’ andou solta e sem vassoura. Como diria o saudoso AJ: “Meu Jesus Cristinho!

6ª)

Protocolado em Miranda denúncia contra o PODEMOS que teria tido ‘duas’ candidatas “laranjas”. Uma teve 3 e outra 4 votos, uma delas que se filiou na data limite. A fraude está, pois, denunciada.

7ª)

Polícia Federal cumprindo ordens do STJ deu um “corre cotia” no TJMS. Presos e afastados 5 desembargadores. Na casa de um deles encontraram 2,7 milhões. Todo mundo está com tornolezeira e a lista dos implicados é enorme.

8ª)

Segundo a PF o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Martins comprava gado e carros em dinheiro vivo para não chamar atenção.

9ª)

Correio do Estado publicou pesquisa da Paraná Pesquisas para Campo Grande; Estimulada: Adriane 47,8%; Rose Modesto: 42,3%. Espontânea: Adriane 34,9% e Rose 29,9%. Pesquisa registrada no TSE nº MS-06183/2024, dias 20/23; 800 pessoas; Margem de confiança 95% e margem de erro 3,5%.

10ª)

Falando conosco a prefeita Adriane Lopes confirmou que o dinheiro para o 13º salário dos servidores já está provisionado e o pagamento seguirá em dia.

Chicotadas do dia!

Treze candidatos de Campo Grande cometeram crime eleitoral no 1º turno. Promoveram derrame de santinho nos locais das votações emporcalhando a cidade. Cada um terá que pagar entre 6 e 20 mil reais. Outros 11 estão por ser julgados. Esses ‘sujismundos’ merecem as nossas duplas e triplas chicotadas.

Aniversariantes do dia!

Anelise Pereira: nossa secretária; Dr. Alexandre Raslan; Lucas Abes Xavier; Jociandro Alves da Cruz; Dr. Marcelo Maki Shinzato; Eli Bastos Cruz; Kalil Karmouch; Lais de Almeida Modesto Coelho de Paula; Dr. Irajá Paulo Chaise; Esio Mello Monteiro eManu Contar.

CARNET SOCIAL – A página elegante da cidade:

Lenna Cosmo; Pra. Daniele e sua filha Vitória, em Miami-EUA; Caroline Zarza: gerente de negócios do Sicredi; deputados Zé Teixeira, Lia Nogueira e Junior Mochi; prefeitos: Robson Moureira (Ribas R. Pardo), Girleide (Bodoquena); Dr. André Guimarães (Nioaque); Sérgio Barbosa (Amambai), Profa. Lurdes (Caarapó), Rodrigo Sakumo (Naviraí), Rosária (Mundo Novo) e Fabiana de Eldorado; Bryan Odilon: Representante de vendas da FIAT Automóveis.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.