Árbitro sul-mato-grossense Renan Barbieri é promovido ao quadro da CBFS para 2025

O árbitro de futsal Renan Roberto Barbieri Dan Pereira (33) natural de Nova Andradina e residente em Naviraí, foi confirmado como novo integrante do quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) para a temporada de 2025.

Com uma trajetória de destaque no futsal local, Renan iniciou sua carreira apitando jogos em Naviraí pelo Sindicato dos Árbitros (Sindárbitro). Em 2023, foi convidado a integrar a equipe de arbitragem da Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS), onde obteve boas atuações. Embora tenha sido aprovado nos testes físicos e teóricos no ano passado, não havia vagas, mas Renan manteve o foco e, em janeiro deste ano, realizou uma nova prova, sendo finalmente chamado para integrar o quadro nacional da CBFS.

Renan ainda não sabe qual será sua estreia, mas tem pela frente importantes competições como a Taça Brasil de Futsal, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Liga Futsal MS. O árbitro, que também tem experiência como jogador de futebol, com passagens por clubes como Sete de Setembro, Cene e Águia Negra, está animado com as oportunidades e desafios da nova fase em sua carreira.