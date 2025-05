AQUIDAUANA: Asilo São Francisco ganha sala de fisioterapia

O Asilo São Francisco de Aquidauana, instituição dedicada ao acolhimento e cuidado de idosos, celebra uma importante conquista na promoção da saúde e da qualidade de vida de seus residentes, a Sala de Fisioterapia.

Na manhã desta sexta-feira, 16, foi inaugurada a Sala de Fisioterapia, no Asilo São Francisco. Com o repasse de R$ 10.000,00 oriundos das penas pecuniárias, vinculado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) – Comarca de Anastácio, foi possível estruturar uma nova e completa Sala de Reabilitação dentro da instituição.

O valor doado foi integralmente investido na aquisição de equipamentos essenciais para a prática de exercícios terapêuticos e funcionais, como barra paralela, tablado, bolas suíças, halteres, discos de equilíbrio, espaldar e tornozeleiras.

Esses recursos serão fundamentais para o trabalho de reabilitação física dos idosos, promovendo mobilidade, força, equilíbrio e prevenção de quedas, sempre com foco na autonomia e bem-estar.

“Essa conquista é fruto da sensibilidade e do compromisso social do Conselho da Comunidade e do Poder Judiciário. Representa muito mais do que equipamentos — é um investimento direto na saúde, na autoestima e na dignidade dos nossos idosos”, afirmou a diretora do asilo São Francisco – Maristela Prado.

A nova sala foi planejada com o apoio da equipe técnica da instituição, levando em consideração as necessidades específicas de cada residente. O espaço oferece um ambiente adequado, seguro e acolhedor para a realização das atividades, integrando-se ao cuidado integral que já é marca do trabalho desenvolvido pelo Asilo São Francisco.

Em sua fala, o juiz de Direito da Comarca de Anastácio – Luciano Pedro Beladelli, destacou que o cuidado com os idosos é um compromisso de toda a sociedade, e que a destinação dos recursos reflete a sensibilidade do Judiciário em atender às demandas mais urgentes da comunidade.

“Hoje celebramos mais do que a entrega de um espaço físico. Estamos promovendo dignidade, respeito e saúde para aqueles que tanto já contribuíram com a nossa sociedade. Essa sala de fisioterapia representa cuidado, atenção e compromisso com o bem-estar dos nossos idosos”, afirmou o magistrado.

O Asilo São Francisco funciona com os serviços em sua maioria custeados pela Prefeitura de Aquidauana, recebe apoio através de TAC com o Ministério Público, Câmara Municipal de Aquidauana e doações de instituições, igrejas, associações e particulares.