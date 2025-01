Apesar de pedido de oração, criança que estava internada morre em Campo Grande

O pequeno Lucas Rojas Brandão, de apenas 3 anos, morreu nesta terça-feira (07), em Campo Grande, onde estava internado. Causa da morte não foi divulgada pela família. Em um comunicado feito nas redes sociais, os familiares informaram que os órgãos da criança serão doados.

“A família do pequeno Lucas Rojas Brandão informa, com imenso pesar e ao mesmo tempo com um gesto de solidariedade, que optou pela doação de seus órgãos, buscando transformar a dor em esperança para outras vidas”, dizia o comunicado.

Na data de ontem (06), a Comunidade Paroquial Santo Afonso, do município de Bela Vista, juntamente com amigos e familiares chegaram a fazer uma corrente de oração em prol da saúde do menino. Ainda não há informações sobre o local do velório e sepultamento da criança. Nas redes sociais, moradores de Bela Vista, amigos e familiares prestam homenagens ao pequeno Lucas.



fonte: topmidianews