APARECIDA DO TABOADO: Volta às aulas reforça compromisso com educação de qualidade.

A rede municipal de ensino de Aparecida do Taboado retomou as atividades nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, marcando um momento especial para toda a comunidade escolar. Após as férias de fim de ano, alunos, pais e educadores voltam às unidades com expectativas renovadas e o entusiasmo de um novo ano de aprendizado.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a oferta de uma educação pública de qualidade, investindo na formação continuada dos profissionais, na atualização dos recursos pedagógicos e na melhoria constante da infraestrutura das unidades. O objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor, seguro e estimulante, capaz de favorecer o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

A secretária de Educação Luciana Cavalcante, declarou que “as Escolas Municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estão totalmente organizados para receber os estudantes. Além das atividades regulares, a rede municipal preparou projetos inovadores que visam fortalecer o aprendizado e estimular a criatividade. Comentando ainda, a secretária discorreu que “o planejamento pedagógico foi estruturado para atender às diferentes faixas etárias, promovendo experiências educativas que valorizam o conhecimento, a convivência e o crescimento pessoal”.

A logística do transporte escolar também foi reforçada, especialmente para atender os estudantes da zona rural. A frota conta com ônibus vistoriados, vans climatizadas e monitores capacitados, garantindo mais conforto, segurança e tranquilidade para as famílias.

O retorno do ano letivo acontece nos CMEIs: Adalberto Rodrigues de Almeida; Adelice Bernardes de Melo; Ana Maria do Nascimento; São Jerônimo e Rosália Queiroz Oliveira. E nas escolas municipais: João Alves Lara; João Chama; João Luiz Pereira; e Professor Jesus José de Souza.

Mais do que o início das aulas, este 19 de fevereiro simboliza a renovação do compromisso com o futuro das crianças e adolescentes de Aparecida do Taboado. Que o ano letivo seja marcado por aprendizado, crescimento e muitas conquistas, fortalecendo a escola como espaço essencial de formação, cidadania e transformação social.