Anvisa aprova Rystiggo® para miastenia gravis generalizada

Estudo clínico de Fase 3 mostrou melhora funcional em mais de 68% dos participantes, especialmente positivos para anti-MuSK

A ANVISA aprovou o registro de Rystiggo® para tratamento da miastenia gravis generalizada, doença autoimune rara que causa fraqueza muscular progressiva e fadiga intensa. O medicamento age bloqueando a reciclagem de anticorpos IgG, acelerando a degradação dos autoanticorpos que prejudicam a comunicação entre nervos e músculos. Estudos clínicos de Fase 3 com 200 pacientes demonstraram melhora funcional significativa e alta taxa de resposta, especialmente em portadores do anticorpo anti-MuSK, grupo com poucas alternativas terapêuticas.

Rystiggo® é administrado por injeção subcutânea em ciclos de seis semanas e apresentou perfil de segurança manejável, com cefaleia, febre e infecções como efeitos mais comuns. A aprovação foi publicada na Resolução RE 1.283/2026 no Diário Oficial da União, representando nova opção para pacientes adultos com MGg.