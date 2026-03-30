Ancelotti mantém confiança na Seleção e escalação definida para a Copa

Técnico confia no caminho certo para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti mantém a confiança na Seleção Brasileira apesar dos tropeços recentes e pede paciência às vésperas da Copa. O técnico afirmou que a equipe está em “caminho correto e no ponto certo”, destacou o trabalho realizado desde o ano passado e garantiu ter a escalação definida para o primeiro jogo e a lista final de convocados. Em coletiva nesta segunda, reforçou que Marquinhos e Vini Jr serão titulares e que o esquema tático com quatro homens de frente será mantido. Ancelotti ressaltou que os amistosos contra França e Croácia serviram para testar jogadores e fortalecer a concorrência na lista final.

Ele destacou a importância do equilíbrio entre talento e defesa para conquistar o hexa, citando a evolução de jovens como Endrick e outros promissores da Seleção. O treinador não detalhou mudanças na escalação, mas enfatizou que a equipe está preparada para os desafios da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Croácia nesta terça-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da divulgação da lista definitiva.