Ampliação de malha cicloviária terá investimento de R$ 1,2 milhão

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande autorizou a execução de obras para interligar a malha cicloviária da Capital, com investimento de R$ 1,2 milhão. A homologação será publicada em Diário Oficial, oficializando o início do processo.

O projeto prevê a implantação de ciclofaixas e ciclovias, além de sinalização completa, em trechos que somam mais de 11,4 quilômetros. As intervenções vão atender regiões do Anhanduizinho, Segredo e Prosa, ampliando a conexão entre diferentes pontos da cidade.

Entre os locais contemplados estão vias como Rua Carandá, Rua da Candelária, Avenida Tamandaré, Avenida Euler de Azevedo, Avenida Gabriel Spipe Calarge e Rua Antônio Rahe.

A obra será executada pela empresa vencedora da licitação, com prazo de 120 dias. Os recursos são provenientes do Tesouro Municipal e de convênios federais.

A iniciativa busca incentivar o uso da bicicleta, melhorar a segurança no trânsito e oferecer novas opções de mobilidade para a população.

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