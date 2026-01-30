sábado, 31/01/2026

Altair Rodrigues é alvo de críticas após partida do Operário

Galo denuncia arbitragem e pede apuração rigorosa

Foto: Zé Vitor Faustino/EsporteMS

Diretoria do Operário denuncia ameaças a jogador e pede investigação rigorosa da arbitragem estadual

A diretoria do Operário MS publicou nota oficial condenando a atuação do árbitro Altair Rodrigues na partida contra o CR Aquidauana, válida pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, mesmo com a vitória de 3 a 0. Segundo o clube, o árbitro cometeu erros técnicos recorrentes, gerando reclamações de ambas as equipes e elevando o clima de tensão em campo. Durante o intervalo, Altair teria ameaçado o jogador Matheus Galdezani de expulsão caso voltasse para o segundo tempo, levando o atleta a abandonar temporariamente o jogo em estado de choque. O técnico Paulo Massaro substituiu Galdezani para evitar maiores prejuízos à equipe. Esta é a segunda vez em duas rodadas que a arbitragem sofre críticas, após nota do CR Aquidauana sobre outra partida.

O Operário anunciou que enviará ofício à Comissão de Arbitragem da FFMS solicitando investigação e afastamento imediato do árbitro. A diretoria ressaltou que já havia alertado sobre a escalação do profissional, mas seu pedido foi ignorado. O episódio reacende debate sobre a qualidade da arbitragem estadual e a necessidade de maior rigor disciplinar. O clube exige medidas concretas para que outros atletas e clubes não passem por situação semelhante.

A nota oficial destacou ainda que a conduta de Altair Rodrigues ultrapassou os limites éticos e esportivos aceitáveis, caracterizando abuso de autoridade.

