Água Clara encerra março com campanha de prevenção ao câncer de mama.

A Prefeitura de Água Clara está encerrando o mês de março com uma campanha de prevenção contra o câncer de mama, em uma parceria entre a Secretaria de Saúde do município e o Grupo Onça Pintada, uma ONG que desenvolve programas gratuitos de saúde em Mato Grosso do Sul.

Essa parceria, que há anos vem promovendo cuidados essenciais para as mulheres de Água Clara, tem sido fundamental na prevenção ao câncer de mama e para a saúde da população local. A prefeita municipal, Gerolina Alves, ressaltou a importância desse trabalho: “Cuidar da saúde das nossas queridas mulheres é essencial, pois elas são uma base forte no lar, cuidando e zelando pela família com amor e dedicação. Agradeço ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, ao Deputado Estadual Paulo Corrêa, e à nossa querida equipe, que trabalha com muito zelo e profissionalismo. Vamos continuar cuidando da família aguaclarense!”