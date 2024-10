Adriane Lopes é reeleita Prefeita de Campo Grande

A candidata Adriane Lopes, do Progressistas (PP), foi reeleita hoje (27) prefeita de Campo Grande, ao vencer no segundo turno a adversária Rose Modesto, do União.

Adriane, que já ocupa o cargo desde o início do mandato, terá como vice a Dra. Camilla, do Avante. Com essa vitória, a prefeita se garante no comando da capital sul-mato-grossense até o final de 2028, com a posse marcada para 1º de janeiro de 2025.

A reeleição de Adriane Lopes é um reflexo do apoio popular e da confiança da população em sua gestão. A prefeita promete continuar trabalhando em prol do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Campo Grande.