ADIADO: Lançamento da maratona de ovos de Páscoa será na quinta-feira 

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) lança nesta quinta-feira (27), às 14h, a 1ª Maratona de Ovo de Páscoa: Sabor, Renda e Transformação, no Instituto Mirim, localizado na Avenida Fábio Zahran, 520, Vila Carvalho. O projeto tem o objetivo capacitar 900 pessoas em situação de vulnerabilidade social para a produção de ovos de Páscoa artesanais. A atividade seria nesta terça-feira (25), mas foi adiada para o dia 27.03.

As inscrições dessa primeira turma foram abertas de forma presencial no Cras da região. Agora, os selecionados participam dessa oficina de 2 horas para terem oportunidade de aprender a fabricar os ovos de chocolate. Para as próximas oficinas, os interessados podem fazer as inscrições on-line clicando aqui.

O Brasil enfrenta desafios socioeconômicos significativos. Diante desse cenário, projetos como a Maratona de Ovos de Páscoa são fundamentais para promover transformação social, oferecendo cursos de capacitação e incentivando o empreendedorismo. A proposta é que os participantes aprendam a produzir chocolates de qualidade e possam comercializar os produtos, garantindo uma fonte de renda extra para suas famílias.

Além do aprendizado prático, o evento também promove a inclusão social e a valorização da mão de obra local. Muitos participantes, anteriormente desempregados ou sem perspectivas de crescimento financeiro, terão a oportunidade de iniciar um pequeno negócio caseiro, aproveitando a demanda sazonal da Páscoa para impulsionar suas vendas.

A Maratona de Ovo de Páscoa oferecerá capacitação profissional para pessoas a partir dos 16 anos. As oficinas práticas e teóricas ministradas por profissionais experientes. Os insumos e todos os materiais necessários para a produção dos ovos de Páscoa serão fornecidos pelo projeto de forma gratuita.

Os participantes receberão apoio para a comercialização dos produtos e o desenvolvimento de seus próprios negócios.

Cronograma das Oficinas:

Março de 2025: Início das oficinas nas regiões Centro e Anhanduizinho.

Abril de 2025: Oficinas nas regiões Prosa, Imbirussu, Segredo, Lagoa, Bandeira e nos distritos de Anhanduí e Rochedinho.

Link de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnWKy9FT6Fpb-3i80Gzk1xsqkU4nNpjZZmVu8i7-_FqV0gmQ/viewform