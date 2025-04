Projeto Abril Azul, criado por Antonio Vaz, mobiliza o estado em defesa das pessoas com autismo

O deputado estadual Antonio Vaz tem se destacado em Mato Grosso do Sul pelo seu trabalho firme e comprometido com a inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). De sua autoria, o Projeto de Lei nº 77/2019, que instituiu o Abril Azul como o mês oficial de conscientização sobre o autismo, vem ganhando cada vez mais força no estado, reunindo o apoio de famílias, instituições e da sociedade civil.

“O objetivo é que todos entendam que o autista precisa ser acolhido, respeitado e compreendido. Criamos o Abril Azul para dar visibilidade a essa causa e garantir que políticas públicas avancem”, destacou o parlamentar.

Com uma linguagem simples e direta, Antonio Vaz tem feito da sua atuação política uma ponte entre o poder público e as famílias que convivem diariamente com o autismo. O Abril Azul tem incentivado eventos, debates, ações de conscientização e mobilizações em diversos municípios do estado, mostrando que a sociedade está mais sensível e atenta ao tema.

A proposta do deputado não apenas criou uma data no calendário oficial, mas tem inspirado ações concretas e contínuas, inclusive projetos de autoria de outros parlamentares voltados à causa, ampliando o alcance das políticas públicas em defesa das pessoas com autismo em Mato Grosso do Sul.

Antonio Vaz também é autor de outras iniciativas importantes na área, como:

Lei nº 5.749/2021, que institui o Abril Azul no calendário oficial de Mato Grosso do Sul, com campanhas anuais de conscientização sobre o autismo, envolvendo órgãos públicos e entidades civis.

Lei nº 5.749/2021, que garante que laudos médicos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências irreversíveis tenham validade por prazo indeterminado para a obtenção de benefícios no estado.

Lei nº 5.614/2020, que institui a criação de Centros de Apoio Educacional para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo formação especializada e acompanhamento nas escolas estaduais.

Lei nº 6.151/2023, que homenageia empresas que adotam políticas de inclusão de pessoas com TEA e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), promovendo a inserção desses profissionais no mercado de trabalho.

Com esses projetos, Antonio Vaz consolida um mandato voltado à inclusão, à empatia e à garantia de direitos. O Abril Azul é apenas uma das frentes de uma atuação determinada a transformar a realidade de milhares de famílias em todo o estado.