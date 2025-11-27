Abel Ferreira confirma permanência no Palmeiras: “Minha palavra vale mais que uma assinatura”

Abel Ferreira garantiu nesta quinta-feira que continuará no Palmeiras em 2026, mesmo sem ter assinado a renovação de contrato que vai até dezembro de 2027. O técnico reforçou que sua palavra é suficiente para assegurar a permanência e destacou o vínculo de confiança com a presidente Leila Pereira.

“Minha palavra vale mais que uma assinatura. Poderia ter saído por propostas milionárias, mas escolhi ficar pelo Palmeiras e pela minha família”, declarou. Abel ressaltou que a reformulação do elenco consolidou o estilo de jogo que sempre desejou, com um plantel que carrega seu DNA e sua marca.

O treinador lembrou também das exigências da temporada, entre lesões, vendas e desafios na Libertadores, e afirmou que seu foco é manter a equipe motivada e preparada. Com cinco anos de clube e dez títulos, Abel enfatizou a importância da estabilidade para alcançar novos objetivos.