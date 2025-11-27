quinta-feira, 27/11/2025

Abel Ferreira confirma permanência no Palmeiras: “Minha palavra vale mais que uma assinatura”

Palavra e confiança: Abel mantém promessa sem contrato assinado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Camila Alves

Abel Ferreira garantiu nesta quinta-feira que continuará no Palmeiras em 2026, mesmo sem ter assinado a renovação de contrato que vai até dezembro de 2027. O técnico reforçou que sua palavra é suficiente para assegurar a permanência e destacou o vínculo de confiança com a presidente Leila Pereira.

“Minha palavra vale mais que uma assinatura. Poderia ter saído por propostas milionárias, mas escolhi ficar pelo Palmeiras e pela minha família”, declarou. Abel ressaltou que a reformulação do elenco consolidou o estilo de jogo que sempre desejou, com um plantel que carrega seu DNA e sua marca.

O treinador lembrou também das exigências da temporada, entre lesões, vendas e desafios na Libertadores, e afirmou que seu foco é manter a equipe motivada e preparada. Com cinco anos de clube e dez títulos, Abel enfatizou a importância da estabilidade para alcançar novos objetivos.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Copinha 2026: Ivinhema e Naviraiense conhecem rivais na fase de grupos

Milton - 0
Os clubes de Mato Grosso do Sul já sabem quem enfrentarão na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Ivinhema...
Leia mais

TRANSPORTES COLETIVOS: Consórcio Guaicurus recebeu da prefeitura e vale será liberado amanhã

Milton - 0
A prefeitura de Campo Grande liberou na manhã desta quarta-feira (26) um pagamento de R$ 1,7 milhão para o Consórcio Guaicurus e amanhã será...
Leia mais

Operação Limpa Fios transforma o centro de Campo Grande

Milton - 0
A partir das 22h desta quarta-feira (26), Campo Grande inicia o Projeto Limpa Fios, ação inédita que visa retirar cabos soltos, irregulares e abandonados...
Leia mais

MPMS apura queimadas ilegais em Porto Mutinho

Milton - 0
O MPMS instaurou dois Inquéritos Civis para apurar queimadas irregulares que atingiram mais de 176 hectares em propriedades rurais de Porto Murtinho. As ações...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia