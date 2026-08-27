Zé Teixeira busca garantir água em Dourados e segurança na Capital

Milton
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A garantia de serviços essenciais e a proteção no trânsito pautaram as ações do deputado estadual Zé Teixeira (PL) nesta semana, na Assembleia Legislativa. O parlamentar apresentou demandas voltadas à regularização do abastecimento de água no Distrito de Itahum, em Dourados, à instalação de redutores de velocidade em Campo Grande e à construção de uma rampa náutica na região de Angélica.

Em Itahum, a intervenção busca solucionar a irregularidade na distribuição de água. Após diálogo com a associação de moradores, Zé Teixeira requereu à Energisa a adequação da rede elétrica da região. A medida fornece a capacidade de carga necessária para a Sanesul instalar uma bomba de maior potência, garantindo o abastecimento contínuo nas torneiras das famílias e eliminando transtornos diários.

A segurança no trânsito direcionou o trabalho do mandato na Capital. Na Vila Vilas Boas, o deputado solicitou à Prefeitura e à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) a instalação de redutores de velocidade na Rua Nicomedes Vieira de Rezende. A via escoa o fluxo intenso de avenidas estratégicas e a intervenção física deve reduzir abusos dos condutores, protegendo pedestres, ciclistas e motociclistas contra acidentes.

O incentivo à atividade pesqueira e ao lazer completa a agenda. Zé Teixeira solicitou à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) o envio de maquinário para construir uma nova rampa náutica no Rio Brilhante, no Distrito de Ipezal. A estrutura deve oferecer acesso seguro para o deslocamento de embarcações, fortalecendo a pesca e beneficiando diretamente a população de Angélica e dos municípios vizinhos.

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