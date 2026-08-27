Prefeitura anuncia aumento no salário de Primts ligados a Sisep

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, na manhã desta quinta-feira (27), mudanças para os trabalhadores do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRINT) que atuam na zeladoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). A partir de setembro, o repasse mensal passa de R$ 1.621 para R$ 2.431, um aumento de R$ 810.

O reajuste foi anunciado pela prefeita Adriane Lopes durante a entrega de certificados do “Ciclo 2026 de Palestras do PRINT”, promovida pela Escola da Fundação Social do Trabalho (Funsat). A cerimônia reuniu 96 beneficiários do programa que atuam na Sisep.

“Nós temos um desafio muito grande, que é trazer mais pessoas para trabalhar conosco na Secretaria de Obras. Foram capacitados neste período 90 PRINTs e precisamos aumentar esse número”, declarou.

O reajuste vale exclusivamente para os participantes do PRINT lotados na Sisep e que atuam nas atividades de zeladoria. A medida busca reforçar as equipes responsáveis pela manutenção e conservação da cidade.

A prefeita também informou que o período de permanência no programa será ampliado de dois para três anos, permitindo mais tempo de experiência e preparação para o mercado de trabalho.

“O treinamento de três anos vai possibilitar para esses trabalhadores novas oportunidades no mercado de trabalho quando saírem do programa, podendo atuar em outras empresas e outros segmentos”, explicou.

O secretário da Sisep, André Brandão, reforçou a importância dos trabalhadores do PRINT para a rotina de manutenção da Capital e destacou a contribuição das equipes para a conservação dos espaços públicos.

“Os PRINTs da Sisep são trabalhadores que dão vida à cidade. Eles estão diariamente nas ruas, atuando na limpeza, manutenção e conservação dos espaços públicos. Esse trabalho é essencial para que Campo Grande esteja cada vez melhor cuidada. O reconhecimento e a valorização desses profissionais fortalecem diretamente a zeladoria da nossa Capital”, afirmou.

Capacitação

A entrega de certificados encerrou o “Ciclo 2026 de Palestras do PRINT”, promovido pela Escola Funsat. Ao todo, 889 bolsistas de 24 pastas da Prefeitura de Campo Grande participaram das atividades, realizadas em sete agendas desde junho.

Na Sisep, 96 beneficiários participaram da palestra ministrada pelo professor Domício Junior, especialista em performance profissional. A atividade abordou boas práticas no mercado de trabalho e informações sobre a legislação do programa.

O diretor-presidente da Funsat, João Henrique Bezerra, destacou que a capacitação contribui tanto para o trabalho desenvolvido atualmente quanto para a preparação dos participantes para novas oportunidades profissionais.

“Esse momento representa o reconhecimento do trabalho realizado pelos participantes do PRINT e também da importância da capacitação para o futuro profissional de cada um. Além de contribuir diretamente com os serviços da Prefeitura, esses trabalhadores estão tendo a oportunidade de adquirir conhecimento e experiência que podem abrir novas portas no mercado de trabalho. É uma iniciativa que valoriza o trabalhador hoje e ajuda a prepará-lo para novas oportunidades amanhã”, afirmou.

Para Davi Mateus Ferreira, de 53 anos, morador do Taquarussu e trabalhador da zeladoria, os cursos contribuem para a preparação profissional.

“Ajuda muito, porque os cursos fazem parte do próprio programa. Se tiver e eu for convidado, sempre vou ir”, relatou.

Adrian Rafael dos Santos, de 22 anos, morador do Parque do Lageado e trabalhador dos Serviços Gerais da Sisep, também destacou a importância da formação.

“O objetivo principal é sair com um currículo melhor, para, depois do programa, termos mais chances na vida profissional. Foi justamente para isso que entrei no PRINT, pois, claro que ter a renda contribui muito, porém, trata-se de uma condição para melhorar a nossa formação”, explicou.

Com as mudanças, os trabalhadores do PRINT lotados na Sisep passam a receber R$ 2.431 mensais a partir de setembro e poderão permanecer no programa por até três anos.