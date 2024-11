VÍDEO: PM dá um bofetão em homem que bateu na sua mãe acamada

A Polícia Militar do Espírito Santo abriu uma investigação após a divulgação de um vídeo em que um militar aparece agredindo um homem em um bar em João Neiva, no Norte do estado. Nas imagens, registradas em 20 de outubro de 2024, o policial acusa o homem de agredir sua mãe, uma senhora acamada, e o agride com três tapas no rosto, fazendo com que ele caia no chão.

“Eu vou falar com você e vou explicar só uma coisa, você presta bastante atenção no que eu vou te falar”, disse o policial. O militar diz que ele agrediu a própria mãe, uma senhora acamada, e o repreende. “Se você voltar a dar alteração na casa da sua mãe, querendo bater nela, que é uma senhora de idade, de cama”, diz o policial no vídeo.

Neste momento a agressão acontece. Devido a força do bofetão, ele caiu no chão. E o policial completa dizendo “É isso que você merece, por querer bater em sua mãe. É isso que você merece. Você volta a dar alteração na casa da sua mãe, uma senhora acamada, que eu vou te prender. Você entendeu o que eu estou te falando? Volta a alterar o meu serviço, que você vai ver a desgraça que eu vou fazer com você”.

O policial antes de ir embora cumprimenta uma pessoa no bar com um aperto de mão e deixa o local.

NOTA DA PM

A PM informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso e avaliar a conduta do policial envolvido, mas ainda não revelou a identidade do agente. O incidente gerou repercussão nas redes sociais, com muitos questionando o uso excessivo da força na abordagem.