VÍDEO: Mistura de cachaça e agrotóxico leva à morte de jovem em Aral Moreira

Ramão Duarte (21) morreu no sábado (5) após misturar cachaça com agrotóxico na Aldeia Guassuty, em Aral Moreira. Segundo um familiar, ele era alcoólatra e costumava beber com frequência. Naquele dia, ele teria misturado o álcool com o veneno na tentativa de ficar mais embriagado.

Após ingerir a substância, o jovem passou mal e sofreu uma convulsão. Ele foi socorrido por lideranças locais e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu e faleceu. A Polícia Civil foi acionada, e a familiar revelou que há um vídeo que mostra o jovem com a garrafa contendo a mistura.

Os parentes afirmaram que ele não tinha noção do risco que a mistura representava. O corpo foi encaminhado ao IML de Ponta Porã para exames que devem confirmar a causa da morte.

O caso segue sendo investigado.