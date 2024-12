VÍDEO: Coxinha explode na boca de cliente em bar

Um incidente inusitado surpreendeu um cliente de um bar na última sexta-feira (13) em Curitiba. Ao dar a primeira mordida em uma coxinha de frango, o homem foi surpreendido por uma explosão que atingiu sua boca e rosto. A cena, registrada pela câmera de segurança do estabelecimento, gerou um grande susto tanto no cliente quanto no dono do bar, Christian de Souza Amaral.

Ele contou que o barulho da explosão parecia com o de um pneu estourando e que a massa da coxinha foi projetada por todo o local, atingindo até o teto. “Fiquei em estado de choque vendo a massa grudar no rosto dele, parecia uma bomba”, lembrou Christian, que informou que o cliente teve queimaduras superficiais e foi rapidamente atendido pela equipe. No dia seguinte, o homem retornou ao bar e, felizmente, estava bem.

O proprietário do bar explicou que a coxinha foi preparada como de costume, logo após ser frita e colocada em uma estufa, sem qualquer alteração no processo. “Ela estava quentinha quando foi servida, não sei o que causou a explosão”, afirmou. Especialistas em culinária sugerem que o incidente pode ter ocorrido devido à formação de um bolsão de ar dentro da coxinha, o que gerou pressão interna durante a fritura. Ao ser mordida, essa pressão foi liberada de forma abrupta, causando a explosão.

Para evitar acidentes semelhantes, especialistas orientam que, ao consumir coxinhas, o ideal é abrir o salgado com a mão antes de mordê-lo, liberando o vapor quente e evitando queimaduras.

Este episódio inusitado, apesar do susto, teve um final feliz e serve como alerta para o cuidado ao consumir alimentos fritos.