VÍDEO: Cena quente: casal é pego no flagra em ato sexual na rua

A vulnerabilidade social no centro de Brasília

Na manhã desta sexta-feira (17), o Setor Comercial Sul, uma das áreas mais movimentadas de Brasília, foi palco de uma cena inusitada e chocante. Um casal, aparentemente em situação de rua, protagonizou um ato sexual explícito em via pública, pegando de surpresa quem começava o expediente. A ocorrência aconteceu em plena passagem da Quadra 6, diante de trabalhadores, comerciantes e curiosos que observavam das janelas dos prédios próximos.

O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra o casal em posições ousadas, incluindo sexo oral, causando espanto e risadas nervosas entre os presentes. A cena durou alguns minutos e levantou debates acalorados sobre a situação social da região. O Setor Comercial Sul é conhecido pelo intenso movimento comercial, mas também pela crescente presença de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo usuários de drogas e moradores de rua.

Moradores e comerciantes têm expressado preocupação com a segurança e o impacto dessas situações no dia a dia da região. A exposição pública de atos dessa natureza escancara a necessidade urgente de políticas públicas eficazes para a questão social e de saúde mental. A cena, apesar de polêmica, abre uma reflexão sobre o equilíbrio entre a vida urbana e os desafios sociais enfrentados na capital.