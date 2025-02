VÍDEO: Carro Híbrido incendeia em garagem de condomínio

Na noite de quarta-feira (26), um carro híbrido pegou fogo enquanto estava sendo carregado na garagem de uma casa em um condomínio de luxo em Presidente Prudente/SP. A ocorrência foi registrada por volta das 21h24. Segundo os Bombeiros, os moradores notaram a fumaça e conseguiram retirar um segundo veículo da garagem antes de saírem do local.

O fogo, que já havia se alastrado para o teto da garagem e afetava um poste de energia próximo, foi controlado pelos bombeiros. Não houve vítimas, mas a estrutura da residência foi vistoriada pela Defesa Civil, que concluiu que não houve danos significativos. O veículo incendiado foi retirado com um guincho e a temperatura da bateria foi monitorada. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

Foto: Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

Foto: Redes sociais

