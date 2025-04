Vereadores parabenizam o Operário FC pelo 14º título estadual

O Operário Futebol Clube recebeu homenagens na Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira (10) após conquistar o 14º título do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O goleiro Elissom, eleito o melhor da posição no torneio, esteve presente na sessão, representando a equipe campeã. A taça foi exibida aos vereadores, que expressaram reconhecimento com moções de congratulação pela vitória histórica.

O time venceu o Ivinhema por 1 a 0, tanto na ida quanto na volta da final, e garantiu sua vaga na Copa do Brasil e na Copa Verde de 2026. Elissom, emocionado, destacou a importância de apresentar a conquista aos torcedores e à cidade de Campo Grande. Ele também falou sobre os próximos desafios, com a estreia na Série D do Brasileirão marcada para 20 de abril, contra o Cianorte (PR). O goleiro ainda projetou grandes feitos para o ano, com o objetivo de alcançar a Série C.