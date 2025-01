Vereador Landmark discute regularização de moradias com Superintendente do Patrimônio da União

Na manhã de quinta-feira (30), o vereador Landmark Rios (PT) se reuniu com o Superintendente do Patrimônio da União, Tiago Botelho, para tratar da regularização de moradias em áreas pertencentes ao governo federal em Campo Grande. O encontro visa garantir segurança jurídica e dignidade habitacional para as famílias que vivem nessas terras sem a devida documentação.

De acordo com o vereador, a regularização dessas áreas é uma antiga demanda da população, que sofre com a insegurança jurídica em relação às suas moradias. “Nosso objetivo é resolver essa questão, proporcionando direitos fundamentais às famílias e promovendo justiça social”, destacou Landmark.

A reunião também abordou a possibilidade de concessão de títulos de posse e a implementação de projetos de urbanização, essenciais para melhorar a qualidade de vida dessas comunidades. O encontro ocorreu no gabinete do vereador, na Câmara Municipal.

Desde o início do ano, Landmark tem focado sua agenda na busca de soluções para questões de moradia e serviços sociais, visando uma cidade mais justa e inclusiva.