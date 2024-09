Uma jornada de dedicação e gratidão no Karatê Kenshi-Kai

No último dia 17 de setembro de 2024, a comunidade do Karatê Kenshi-Kai se reuniu para celebrar um momento marcante na trajetória do Karateca Flavio, que recebeu o diploma de 5° Dan. Essa conquista é o resultado de 37 anos de dedicação ao karatê e 32 anos de trabalho como professor, impactando a vida de muitos alunos.

Emocionado, Flávio fez uma declaração: “Neste momento único, agradeço de coração aos meus alunos, amigos e familiares que sempre estiveram ao meu lado, me abraçando em todos os momentos”. O sentimento de gratidão permeou toda a cerimônia, destacando a importância do apoio mútuo.

A cerimônia não apenas celebrou conquistas, mas também prestou homenagem a mestres que moldaram a sua carreira.

Mestre Yoshinori Okumoto, 8° Dan: Reconhecido por sua rigidez e comprometimento, ele tem sido uma fonte de força e solidariedade, especialmente em momentos desafiadores. “Ele forjou os mais duros faixas pretas da Kenshi-Kai no Brasil”, ressaltou, enfatizando a importância do mestre na formação de novos alunos.

Mestre Luiz Eduardo Farrel, 6° Dan: Com gratidão, relembrou como Farrel lhe deu a oportunidade de iniciar sua carreira como professor no Clube Ypê, onde permaneceu por 13 anos. “Aprendi muito com ele”, comentou, destacando o impacto significativo em sua formação como educador.

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi a lembrança do mestre Sérgio B. Tabosa, 7° Dan, que faleceu recentemente. “Ele definia com mansidão e domínio próprio o que é ser um mestre. Justo, correto, íntegro e carismático, sempre o admirei e aprendi muito com ele”, declarou . O compromisso de honrar a memória do mestre ficou claro: “Continuarei a honrar seu nome onde quer que eu vá. O Karate Kenshi-Kai é um lugar melhor por causa dele”.

Com orgulho compartilhou que, durante sua carreira, formou 42 faixas pretas, sempre mantendo um padrão elevado de ensino. “Meu maior orgulho foi nunca ter pegado atalhos no karatê. Cada conquista é fruto de muito trabalho e dedicação”, afirmou.

A jornada de testemunho e amor pelo karatê e pela educação, ao longo dos anos, não apenas desenvolveu suas habilidades, mas também o tornou uma fonte de inspiração para muitos. “O verdadeiro aprendizado vai além das técnicas; é sobre caráter, disciplina e humanidade”, concluiu.

Com um coração cheio de gratidão e um espírito inabalável, está pronto para enfrentar novos desafios e passar adiante os ensinamentos de seus mestres.

FAIXAS PRETAS FORMADOS PELO SANSEI E MESTRE FLÁVIO

Marcos Pedroso 1°Dan ( MULTI CAMPEÃO )

Rodinaldo Barrios 1°Dan

Kelly Dantas 1°Dan

André Gutierrez 3°Dan

Alecsandro 3°Dan (CAMPEÃO BRASILEIRO)

Ariadne Mendes 2°Dan (BI CAMPEÃ BRASILEIRA)

Sean Sousa 2°Dan (CAMPEÃO DE MMA)

Pedro P. Victorio 2°Dan

Toninho 2°Dan

Artidório Jr 1°Dan (CAMPEÃO BRASILEIRO)

Fábio Balbuena 1°Dan

Cleiton Carvalho 1°Dan (CAMPEÃO BRASILEIRO)

João Ricardo 1°Dan

Débora Caetano 1°Dan

Dwyllian Loufranco 1°Dan (CAMPEÃO BRASILEIRO)

Maico Alves 1°Dan

Matheus Adiers 1°Dan (CAMPEÃO BRASILEIRO)

Guilherme França 1°Dan

Weriki Gomes 1°Dan

Vicente Lopes 1°Dan (CAMPEÃO BRASILEIRO)

Allan Ramos 1°Dan

Davi Rôa 1°Dan (CAMPEÃO BRASILEIRO)

Gabriel França 1°Dan (BI CAMPEÃO BRASILEIRO)

Henrique Fonseca 1°Dan

Zidane 1°Dan

Isadora Ribeiro 1°Dan

Heloisa Ribeiro 1°Dan

Stephany Souza 1°Dan

Pedro Rôa 1°Dan

Miguel Rôa 1°Dan

Izabella Gomes 1°Dan

Glaicehanne 1°Dan

Ivanderlei Rocha 1°Dan

Maycon Melgar 1°Dan

Vinicius Rocha 1°Dan

D’alessandro 1°Dan

Jean Alves 1°Dan (CAMPEÃO DE MMA)

Edson Rosa 1°Dan

Davi Brandão 1°Dan

Rhian Souza 1°Dan