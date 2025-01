Turistas de MS são resgatadas após serem arrastadas para o mar em Ubatuba

Quatro meninas, entre 10 e 14 anos, de Mato Grosso do Sul foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros após serem arrastadas pela correnteza na Praia das Toninhas, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na última sexta-feira (27).

O patrulhamento aéreo identificou que as turistas estavam afundando na água. A equipe ainda notou que as banhistas demostravam cansaço na tentativa de nadar. Dois bombeiros do helicóptero Águia da Polícia Militar resgataram as meninas, levando até a areia, em segurança.

“Os dois guarda-vidas observaram a situação das meninas sendo arrastadas, já estavam bem afastadas da faixa de areia, e sinalizaram para os pilotos para que pudessem fazer o salto. Assim que sinalizaram para os pilotos, posicionaram a aeronave, nesse exato momento entrou uma equipe por terra”, disse bombeiro marítimo, Kleber Duarte, em entrevista ao jornal Fala Brasil.

O grupo estava em uma área conhecida como “corrente de retorno”. O bombeiro explica que as ondas que chegam até a areia voltam para pelo mesmo lugar, esse espaço formado pelas áreas de onda são chamados de corrente de retorno.

“É um canal que se forma. As ondas vão até a areia e retornam, esse retorno sempre vão para uma canaleta, essa corrente. O guarda-vidas observa, assume o serviço, coloca as placas de perigo para que as pessoas não entrem. O mar não é fácil de lidar, é um lazer excepcional e extraordinário, mas temos que ter a consciência que é muito perigoso”.

Com o aumento de turistas em litoral no fim de ano, a PM de São Paulo divulgou uma lista de cuidados no mar: