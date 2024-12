TRÊS LAGOAS: “Podemos experimentar vários pratos por um preço justo”, comentam amigas em 1º dia do Festival de Comida de Feira

Teve início nesta segunda-feira, 02 de dezembro, a 2ª edição do Festival de Comida de Feira. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECTT), o evento segue nos dias 04, 06, 07, 09 e 11 de dezembro, destacando a culinária regional brasileira e promovendo interação entre feirantes e a comunidade.

O festival tem como objetivos principais valorizar a gastronomia local, dar visibilidade aos feirantes, incentivar o consumo de produtos regionais e fortalecer o uso dos espaços públicos como locais de convivência.

O senhor Aldair, feirante responsável pelo Cantinho do Pastelão, destacou o impacto positivo do evento: “Todo evento que tem traz benefícios para todos os comerciantes. Com o apoio da Prefeitura, fica ainda melhor participar e vender nossos produtos.”

Além do feirante, visitantes elogiaram a organização e a divulgação do festival. Nayara e Lais visitaram a feira e relataram ter comparecido após verem o convite no Instagram da Prefeitura: “O festival é ótimo, tanto para os feirantes quanto para a população. Podemos experimentar vários pratos por um preço justo, isso é maravilhoso!”

A 2ª edição do festival conta com 36 feirantes que comercializam pratos em três tamanhos, com preços populares de R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 15,00. A proposta é proporcionar à comunidade a oportunidade de experimentar a diversidade culinária da feira, realizada na Praça de Alimentação.

Os feirantes participam do evento sem custos, e a feira seguirá funcionando nos horários regulares: segundas, quartas e sextas-feiras, das 17h às 22h, e aos sábados, das 5h às 12h.