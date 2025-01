Tráfego na BR-163 tem pontos de intervenção devido a obras na rodovia nesta sexta-feira

Diversos trechos da BR-163 passam por obras de manutenção e, por isso, o tráfego ocorre no sistema de pare-e-siga em vários pontos nesta sexta-feira (10).

Segundo a concessionária que administra a via, a CCR MSVia, o tráfego será controlado de forma alternada em uma faixa, garantindo o fluxo de veículos nos sentidos Norte e Sul. Todos os pontos em obras estarão sinalizados.

No entanto, é importante que os condutores tenham atenção dobrada ao passar pelos trechos em intervenção, com redução de velocidade e respeito à sinalização. Retenções temporárias podem ocorrer devido às interdições parciais, e em caso de chuvas, os serviços serão suspensos.

Pontos de desvio:

Sonora – Entre os kms 830 e 829;

Rio Verde de MT – Entre os kms 695 e 694; entre os kms 696 e 693; entre os kms 655 e 654; e entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste – Entre os kms 640 e 638; entre os kms 636 e 633; e entre os kms 607 e 605;

Camapuã / Bandeirantes – Entre os kms 590 e 588;

Bandeirantes – Entre os kms 581 e 580;

Bandeirantes / Rochedo – Entre os kms 535 e 534;

Jaraguari – Entre os kms 509 e 506;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 373 e 371;

Rio Brilhante – Entre os kms 314 e 313;

Dourados – Entre os kms 279 e 278;

Caarapó – no km 233; e entre os kms 199 e 194;

Pontos de pare-e-siga:

São Gabriel do Oeste – No km 608;

Bandeirantes – Entre os kms 566 e 564;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 398 e 397; e entre os kms 385 e 383;

Rio Brilhante – No km 344;

Dourados – Entre os kms 240 e 239;

Caarapó – Entre os kms 206 e 204; entre os kms 192 e 190; e no km 189;

Juti – No km 158;

Itaquiraí – no km 85; e no km 82.

Os condutores ainda podem conferir informações atualizadas sobre as condições da rodovia pela internet, no site rodovias.grupoccr.com.br/msvia, ou ligar para o Disque CCR MSVia, no número 0800 648 0163. O atendimento é gratuito, inclusive para chamadas realizadas por celular.