Thalles Tomazelli é eleito presidente da Assomasul por unanimidade

Na última quinta-feira (30), Thalles Tomazelli, prefeito de Itaquiraí, foi eleito presidente da Assomasul para o biênio 2025-2026, em chapa única e com 71 votos, por unanimidade. A eleição reuniu prefeitos de todo o estado e marcou o início de um novo ciclo de gestão com foco no fortalecimento do municipalismo e na busca por melhorias para as cidades sul-mato-grossenses.

Em seu discurso de posse, Tomazelli destacou a responsabilidade e os desafios que virão com a liderança da Assomasul, afirmando que a parceria entre os prefeitos será fundamental para atender às demandas da população e garantir avanços nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

A nova diretoria executiva, composta por prefeitos de diversas regiões do estado, promete trabalhar para garantir maior representatividade da entidade junto aos governos estadual e federal, além de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

A cerimônia de posse contou com a presença de autoridades como o governador Eduardo Riedel, a ministra Simone Tebet e o senador Nelsinho Trad.