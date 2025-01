Termina nesta sexta o prazo para pagar o IPVA com desconto

Os donos de veículos, em Mato Grosso do Sul, podem pagar o IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor) de 2025 com 15% de desconto apenas até esta sexta-feira (31). Os motoristas que não efetuarem o pagamento até o fim do dia, podem pagar o imposto em parcelas divididas até maio.

O pagamento em parcelas não oferece desconto e pode ser feito até o último do mês, com a última parcela em maio. O boleto para pagamento do IPVA está disponível no site da Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul) e também podem ser gerados no site e app Meu Detran.

Pelo app, é necessário informar o número da placa do veículo e o Renavam, assim, o código para o pagamento fica disponível. O pagamento pode ser feito nos bancos credenciados, casas lotéricas ou por meio de plataformas digitais, incluindo PIX.