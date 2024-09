Tensão Aumenta: Israel planeja possível incursão no Líbano

A situação na fronteira entre Israel e Líbano está se intensificando, com o Exército israelense se preparando para uma possível incursão terrestre contra o Hezbollah. O tenente-general Herzi Halevi, chefe do Estado-Maior, enfatizou a importância de ações militares contínuas para desmantelar a infraestrutura do grupo, ao mesmo tempo em que garante a segurança dos cidadãos israelenses que vivem no norte.

Duas brigadas da reserva foram convocadas e a preparação militar está em curso. Halevi explicou que a operação visa não apenas eliminar ameaças, mas demonstrar força e a experiência das Forças de Defesa de Israel (FDI) em combate.

A retórica dos líderes militares sugere um aumento nas tensões e uma possibilidade real de confronto direto, enfatizando a necessidade de ações decisivas para proteger a população e neutralizar o Hezbollah em sua base.

Uma situação complexa, que envolve não apenas questões de segurança, mas o impacto sobre a população civil em ambas as áreas.