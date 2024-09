TCE-MS homenageia autores de publicação sobre primeira infância

O TCE-MS homenageou hoje (26) num evento os autores do livro “Ações Integradas para Garantia dos Direitos da Primeira Infância: do planejamento ao controle”. A obra reúne 17 artigos de 34 autores sendo lançada durante o 2º Seminário “A primeira infância e o município” em agosto, e reflete o compromisso do TCE-MS com a promoção dos direitos da primeira infância.

O conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, coordenador do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, ressaltou a importância da homenagem como reconhecimento pelo esforço dos autores. A auditora Dafne Reichel destacou que o objetivo do livro é disseminar conhecimento sobre as ações implementadas no programa.

O diretor da Escola Superior de Controle Externo, conselheiro Marcio Monteiro, enfatizou o valor do registro desse trabalho para as futuras gerações, enquanto a defensora pública Débora Paulino expressou sua honra em participar da iniciativa, esperando que o livro inspire um impacto positivo na sociedade.

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos agradeceu a colaboração de todos os servidores, afirmando que “o trabalho conjunto foi essencial para o sucesso do projeto e para garantir a continuidade dos esforços em prol da primeira infância”.