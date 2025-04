Sidrolândia inaugura a coordenadoria da mulher “Edmarcia Cíntia da Silva” e reforça a luta contra a violência de gênero

A Prefeitura de Sidrolândia realizou no sábado, 26 de abril de 2025, a inauguração da Coordenadoria da Mulher “Edmarcia Cíntia da Silva”, um espaço dedicado à acolhida, escuta, proteção e fortalecimento das mulheres do município. A cerimônia aconteceu na Rua Amazonas, 150 – Centro.

A nova Coordenadoria leva o nome de Edmarcia Cíntia da Silva, mulher vítima de feminicídio há sete anos. Sua história, marcada pela dor, agora inspira uma nova trajetória de luta por justiça, igualdade e proteção para todas as mulheres. O espaço é um marco no combate à violência de gênero e no apoio às mulheres de Sidrolândia.

Durante o evento, Alice Gomes, Diretora de Políticas Públicas para Mulheres, destacou em seu discurso:

“Cada ato de violência contra a mulher é uma afronta à dignidade humana.”

Segundo ela, a valorização da mulher é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, forte e humana. Alice reforçou que a luta contra a violência é responsabilidade de todos, homens e mulheres, e que a Coordenadoria será um local de acolhimento e transformação.

O evento também simbolizou a união de forças em prol de uma causa fundamental: a proteção, o acolhimento e a valorização da mulher sul-mato-grossense. A parceria entre Sidrolândia e Maracaju fortalece o compromisso regional com boas práticas, compartilhamento de experiências e a construção de políticas públicas mais eficazes no enfrentamento à violência de gênero.

A cerimônia reuniu diversas autoridades e parceiros:

Prefeito de Sidrolândia, Rodrigo Basso, e a primeira-dama Valéria Basso;

Prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, e a primeira-dama Meire Calderan;

Secretários Enelvo Felini e Enelvo Júnior;

Representante da Câmara Municipal, vereadora Joana Michalski;

Presidente do SIPREMS, professora Leontina, e professora Adelaide Ribeiro;

Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Wilber Soares;

Presidente do Conselho Municipal de Educação (CME), professora Kesia dos Santos Leite Lopes;

Diretor da Escola Municipal Sandro Luiz Gonzales, Sr. Gustavo Gracioli, e a professora Girlene Galdino;

Professora Silvia Rabero e professor Lúcio Nantes, da Escola Municipal Pedro Aleixo.

Também participaram:

Facilitadores do Programa Dialogando Igualdades: Cézar Queiroz e Franciane Trindade;

Professora Daniela Nantes, amiga, parceira e voluntária responsável pela decoração geral da Coordenadoria;

Professor Joel Antunes, responsável pela parte artística, juntamente com suas atrizes;

Professora Mariângela Dominiche Perdomo, responsável pela parte musical e voluntária;

Investigadora da Polícia Civil de Sidrolândia, Cristina Rosa Gomes;

Ex-prefeitos de Sidrolândia: Ari Basso (e sua esposa, Marlene Basso) e Dr. Marcelo Ascoli (e sua esposa, Ana Lídia Ascoli);

Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres de Maracaju, Jamaika do Carmo;

Diretora de Políticas Públicas para Mulheres de Sidrolândia, Alice Aparecida Rosa Gomes, e a coordenadora Quezia Antônio Clementino;

Representante do escritório de advocacia Palermo, Dr. Guilherme Chadid Gomes;

Representante da empresa parceira Badch, Sra. Rosemeire Maria da Silva Badch;

Representante da Livraria Paulo Freire, Sr. Miro da Silva.

A solenidade teve momentos de forte emoção, com a presença dos irmãos de Edmarcia Cíntia da Silva — Edma Tanis Marcelino da Silva, Edina Marcelino Da Silva e João Paulo Marcelino da Silva — e de suas filhas, Vitória Marcelle da Silva Ferreira e Marielle da Silva Ferreira.

Em sua fala, João Paulo emocionou o público ao afirmar:

“Através desse projeto, muitas mulheres serão salvas!”

A primeira-dama Valéria Basso também destacou a importância do espaço recém-inaugurado:

“O cuidado começa aqui dentro. Vocês ouvirão falar muito da Coordenadoria da Mulher!”

A Coordenadoria da Mulher “Edmarcia Cíntia da Silva” nasce como símbolo de acolhimento, resistência e combate absoluto a todas as formas de violência contra a mulher, reafirmando o compromisso de Sidrolândia com a construção de um futuro mais igualitário, seguro e digno para todas.