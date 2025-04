Senador Nelsinho Trad visita Chapadão do Sul e anuncia entrega de escavadeira hidráulica.

Na tarde desta terça-feira, 16 de abril, o senador Nelsinho Trad foi recebido no Paço Municipal de Chapadão do Sul por secretários municipais e vereadores. A presença do parlamentar simboliza a importância da união entre os diferentes níveis de governo e reforça o reconhecimento do município como referência em desenvolvimento.



O senador anunciou a entrega de uma escavadeira hidráulica para a Secretaria de Obras, prevista para o mês de julho deste ano. O equipamento será fundamental para reforçar a infraestrutura e os serviços de manutenção urbana no município.



Durante o encontro, também foram apresentados outros projetos. Um deles foi a solicitação de recursos para a construção do terceiro Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que atenderá os bairros Esplanadas, Green Ville e Palmeiras. A proposta tem como meta beneficiar 9.400 famílias ao longo do ano — número já alcançado atualmente pelo CRAS União. Projeto apresentado pela secretária de Assistência Social, Renata Gimenes, que entregou ao senador a proposta completa junto com a planilha orçamentária no valor de R$ 1,5 milhão.

A secretária de Saúde, Adriana Tobal, destacou ainda a construção de um novo Centro de Especialidades Médicas. O orçamento já foi elaborado e o projeto se encontra em fase de licitação. A estrutura anterior era considerada pequena diante da demanda atual, e foi apontada a necessidade de um aparelho para a realização de endoscopias, com o objetivo de ampliar os atendimentos especializados no município.



Ao final da visita, Nelsinho Trad agradeceu a recepção e destacou que veio retribuir a visita realizada anteriormente pelo prefeito, secretários e vereadores ao seu gabinete. Ele também afirmou que, a cada vez que visita Chapadão do Sul, se impressiona com o crescimento do município e declarou que a cidade é um exemplo para os demais municípios do estado.