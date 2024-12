Saúde de MS vacina migrantes e refugiados e fortalece a proteção coletiva

Vacinas de rotina e de campanhas foram disponibilizadas para migrantes, refugiados e apátridas durante o MigraAção Integra, realizado no último sábado (30) na Arena do Horto Florestal, em Campo Grande. A ação fez parte da VIII Semana Estadual de Direitos Humanos e integrou serviços de saúde e cidadania voltados para populações em situação de vulnerabilidade.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e a Fiems (Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul), foi responsável pela imunização do público-alvo. O objetivo foi garantir proteção contra doenças e fortalecer a segurança sanitária, beneficiando toda a sociedade.

“É uma vacinação importante porque ela amplia o acesso das pessoas às diversas vacinas que nós temos dentro do Programa Nacional de Imunizações. Foi uma ação que contou com diversos parceiros, mas especificamente na Imunização nós tivemos a oportunidade de ofertar todas as vacinas do calendário vacinal, para pessoas que iniciaram o esquema vacinal ou tinham ali alguma dose em atraso. Essas ações são de suma importância porque ampliam o acesso e também elevam as coberturas vacinais, trazendo uma maior proteção dos indivíduos, garantindo assim a prevenção também do retorno das doenças imunopreveníveis”, explica o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

Além da vacinação, com 36 doses aplicadas – sendo 29 de rotina e 7 contra Influenza, o evento do Cerma ofereceu serviços como emissão de documentos, regularização migratória, testes rápidos para diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis e orientações jurídicas, promovendo inclusão e dignidade.

Com essa iniciativa, a SES reafirma seu compromisso com a saúde pública e a inclusão social, demonstrando que o acesso à saúde é essencial para o bem-estar coletivo.