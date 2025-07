Papy homenageia líderes no Dia dos Legendários

Na Sessão Solene de segunda-feira (7), o presidente da Câmara de Campo Grande, vereador Papy, homenageou o empresário Airton Alves Pinto e os pastores Alcenir Silva e Marck Dutra com a Medalha Legislativa “Pastor Chepe Putzu”. A honraria marcou o Dia Municipal dos Legendários, que celebra o fortalecimento do papel do homem na sociedade e na família.

A cerimônia, proposta pelo vereador Herculano Borges, reconheceu 60 personalidades ligadas ao movimento cristão Legendários. Fundado em 2015 na Guatemala, o grupo busca resgatar valores como honra, responsabilidade e fé.

Airton atua no ramo imobiliário há mais de 20 anos. Já os pastores homenageados participaram recentemente do evento “Top 1212 Caminhos da Amazônia”, em Manaus, uma jornada espiritual de superação e fé.

“É o resgate de valores que talvez se perderam com o tempo”, destacou Papy durante o discurso.