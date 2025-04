Salário dos servidores municipais está disponível para saque sexta-feira

O salário dos servidores municipais, referente ao mês de março de 2025, já está disponível para saque nesta sexta-feira (4). A medida foi tomada pela administração municipal, que conseguiu antecipar o pagamento da folha, beneficiando trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas.

Com isso, os servidores podem acessar seus vencimentos antes do prazo legal, que normalmente ocorre até o 5º dia útil de cada mês. A antecipação visa garantir mais conforto financeiro aos servidores, refletindo o compromisso da gestão com a pontualidade e organização da folha de pagamento.