Rochedo inova e adota oficialmente moeda digital

Na Terça feira, 10 de dezembro, a cidade de Rochedo, Mato Grosso do Sul, entrou para a história ao aprovar por unanimidade, na Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 015/2024, de autoria do *Poder Executivo. O projeto oficializa o *BDM Digital como meio de pagamento no município, marcando um importante passo para a modernização da economia local e o fortalecimento do comércio regional.

A cerimônia contou com a presença de *Garibalde Rodrigues, Diretor do BDM Digital, e de *Poliana Ferro, representante do BDM Digital, além de membros da comunidade rochedense, que celebraram a aprovação. O BDM Digital é uma tecnologia baseada em blockchain, conhecida por sua segurança, simplicidade e praticidade. Funciona como um token útil, que pode ser usado no dia a dia para diversos serviços, como abastecimento em postos de gasolina, compras em supermercados e outras transações cotidianas.

Em Rochedo, o BDM Digital já é aceito em 76 empresas ativas, reforçando seu papel como um meio de pagamento eficiente e acessível para a população e os comerciantes. Sua adoção crescente reflete o compromisso com a inclusão financeira e a modernização das transações comerciais.

“O BDM Digital foi concebido para impactar positivamente as economias regionais, e Rochedo é um exemplo disso. Hoje, celebramos um marco que beneficia comerciantes, consumidores e toda a comunidade”, afirmou Garibalde Rodrigues, Diretor do BDM Digital.

A representante Poliana Ferro destacou a relevância dessa conquista: “Este é um passo essencial para o fortalecimento de Rochedo como um modelo de desenvolvimento econômico sustentável. Estamos muito felizes em fazer parte dessa transformação.”

A aprovação do projeto posiciona Rochedo como uma cidade pioneira no uso de tecnologias financeiras inovadoras, conectando-a às tendências globais da economia digital. O BDM Digital oferece uma alternativa prática e moderna para o dia a dia da população, fortalecendo a economia local e incentivando o consumo no comércio da região.